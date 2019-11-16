В четверг председателю Партии реформ Кае Каллас угрожали убийством, в связи с чем Каллас обратилась в полицию. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, но может подтвердить, что жизнь Каллас вне опасности, передает Postimees.
Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт подтвердил газете, что Каллас действительно обратилась в полицию в связи с угрозами убийством.
После того, как выяснятся обстоятельства инцидента, станет известно, будет ли возбуждено дело о правонарушении. «Но я могу заявить, что, насколько нам известно, жизнь Каи Каллас вне опасности», - сказал Саарнийт.
«В то же время, хочу подчеркнуть, что полиция серьезно относится к сообщениям об угрозах и нам всегда нужно сообщать о подобных случаях», - добавил Кайдо Саарнийт.
Вчера председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас сообщила в соцсетях, что в четверг получила изложенную в грубой форме угрозу убийства.