Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт подтвердил газете, что Каллас действительно обратилась в полицию в связи с угрозами убийством.

После того, как выяснятся обстоятельства инцидента, станет известно, будет ли возбуждено дело о правонарушении. «Но я могу заявить, что, насколько нам известно, жизнь Каи Каллас вне опасности», - сказал Саарнийт.

«В то же время, хочу подчеркнуть, что полиция серьезно относится к сообщениям об угрозах и нам всегда нужно сообщать о подобных случаях», - добавил Кайдо Саарнийт.