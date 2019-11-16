Сб, 16.11.2019
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Жизнь Каи Каллас вне опасности

Кая Каллас.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В четверг председателю Партии реформ Кае Каллас угрожали убийством, в связи с чем Каллас обратилась в полицию. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, но может подтвердить, что жизнь Каллас вне опасности, передает Postimees.

Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт подтвердил газете, что Каллас действительно обратилась в полицию в связи с угрозами убийством.

После того, как выяснятся обстоятельства инцидента, станет известно, будет ли возбуждено дело о правонарушении. «Но я могу заявить, что, насколько нам известно, жизнь Каи Каллас вне опасности», - сказал Саарнийт.

«В то же время, хочу подчеркнуть, что полиция серьезно относится к сообщениям об угрозах и нам всегда нужно сообщать о подобных случаях», - добавил Кайдо Саарнийт.

Вчера председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас сообщила в соцсетях, что в четверг получила изложенную в грубой форме угрозу убийства.

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