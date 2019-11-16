Исследование: жителей Эстонии не интересует кибербезопасность, они не понимают ее важности

«Мы изучали, насколько активно сами люди интересуются вопросами кибербезопасности и каковы препятствия в этой связи. Мы знали, что энтузиазм людей в отношении этой темы не слишком велик – и именно поэтому было важно охватить целевую аудиторию информацией и предложить решения, уже встроенные производителями в устройства – но мы не думали, что интерес людей к данной теме окажется настолько прохладным», - прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Согласно проведенному исследовательской фирмой Norstat опросу, 42% жителей Эстонии сообщили, что когда-то искали информацию о кибербезопасности, но только 20% сказали, что за последние шесть месяцев видели соответствующую статью, смотрели видеоролик или слушали радиопередачу. 51% заявили, что никогда не сталкивались с темами кибербезопасности, а остальные не смогли вспомнить, что сталкивались с ними за последние шесть месяцев.

«Само по себе позитивно, что 79% респондентов заявили, что они пытались следовать советам каких-то прочитанных материалов о кибербезопасности, а 8% сказали, что пытались следовать всем рекомендациям», - сказал Аасма.

«Мы также изучили, что именно мешает людям следовать полученным советам, и выяснилось, что целых 37% не поняли, чем это им будет полезно, а 34% не поняли, что именно они должны предпринять. В качестве причины люди также указывали на нехватку времени и возможные расходы. Это четко показывает, что мы должны уделять больше внимания информированию людей о том, почему кибербезопасность и кибергигиена так важны», – прокомментировал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti.

«Тем более, что наша жизнь все больше и больше становится связана с цифровым миром. Еще недавно кибербезопасность была какой-то вторичной темой, и ей занимались только ИТ-специалисты – даже в Эстонии, где мы так тесно интегрированы с электронным миром. Больше всего необходимо повышать осведомленность среди людей старшего возраста, так как многие из них не особенно следят за новостями киберпространства. В этом смысле ситуация среди молодых людей лучше, поскольку они выросли со смартфонами и виртуальным общением. Но и среди молодежи в этой связи не все идеально. Поэтому этой осенью компания Samsung запустила, например, программу Цифрового IQ учащихся и сопутствующий конкурс Netiket. Выяснилось, что, хотя молодые люди обладают практическими навыками навигации в дигитальном мире, многие опасности киберпространства они даже не в состоянии представить», - добавил Аасма.