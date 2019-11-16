Сб, 16.11.2019
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Галерея: опасный мост в зоне отдыха закроют

Центр управления государственным лесом (RMK) решил в пятницу закрыть мост Суур-Таэваскода, находящийся в зоне отдыха Кийдъярве-Коорасте, который стал опасен для людей, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Тех, кто хочет посетить все живописные достопримечательности, мы просим потратить больше времени, чем обычно, так как придется ходить взад-вперед по тропе, чтобы добраться до некоторых достопримечательностей», - пояснила информационный менеджер RMK в Южной Эстонии Хели Нестра.

Она добавила, что вся зона отдыха по-прежнему открыта для посетителей. Движение организовано с помощью указателей направления, скоро появятся и схемы движения.

В субботу у моста не было ни одного объявления, сообщавшего об опасности, и отдыхающие по-прежнему ходили по нему. Одна женщина сказала Lõuna-Eesti Postimees, что мост при пересечении действительно казался опасным, и она бы не рекомендовала идти туда более тяжелому человеку.

По словам Хели Нестра, таблички, сообщающие о закрытии моста, должны разместить в воскресенье.

В настоящее время RMK выполняет работы по проектированию мостов туристической тропы Таэваскоя, а реконструкция моста, ведущего к Суур-Таэваскода, будет проведена в 2020 году.

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