Среди эстонских провизоров набирает популярность аптечный калькулятор

Созданным для упрощения аптечной реформы веб-калькулятором уже более 400 раз воспользовались, чтобы подсчитать стоимость аптек, что, на взгляд палаты провизоров, на удивление много.
«Аптечный калькулятор вызвал неожиданно большой интерес, за две недели стоимость аптек подсчитали уже более 400 раз. Поскольку в Эстонии всего действуют 495 основных аптек и филиалов, это говорит о достаточно высоком интересе со стороны провизоров», — сказала председатель правления Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас.
По словам Аламаа-Аас, стоимость отчуждения принадлежащих к крупным аптечным сетям аптек в ходе реформ является для нынешних владельцев одним из главных вопросов, но конкретные суммы никто пока не называл.
«Мы составили калькулятор стоимости аптеки в помощь провизорам, которые приступили или приступают к переговорам о покупке действующей аптеки в рамках аптечной реформы. Он позволяет провизору оценить, разумнее будет купить в ходе реформы действующую аптеку или открыть новую. Это правда, что на данный момент нынешние владельцы сетевых аптек поставили переговоры на паузу, поскольку правящая коалиция вновь открыла дискуссию о будущем аптечной реформы», — сказала Аламаа-Аас.
Аптечный калькулятор учитывает экономические показатели аптеки, затраты на рабочую силу и прочие затраты и опирается на официальные экономические прогнозы.
Калькулятор по заказу палаты провизоров разработало предприятие Netekspert OÜ. Он доступен по адресу www.proviisorid.ee/apteegikalkulaator.
Принятая Рийгикогу в 2015 году реформа с 1 апреля 2020 года разделит в Эстонии розничную и оптовую продажу медикаментов и установит ограничение, согласно которому мажоритарная доля в аптеке может принадлежать только провизору. После провозглашения реформы начался пятилетний переходный период, в течение которого не являющиеся провизорами владельцы аптеки смогли продолжать деятельность, но право учреждения новых аптек получили только провизоры.
По итогам аптечной реформы в Эстонии действует более 200 аптек, полностью или частично принадлежащих провизорам. По состоянию на 1 августа 64 процента аптек в сельской местности принадлежат провизорам, в последние годы доля провизорских аптек постоянно росла и в городах.
Департамент лекарственных средств разработал также веб-карту, доступную по адресу apteegid.ravimiamet.ee, которая содержит обзор всех аптек, которые на данный момент не соответствуют требованиям реформы.
Эстонская палата провизоров — крупнейший из объединяющих работающих в аптеках провизоров профсоюзов.