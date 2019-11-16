Среди эстонских провизоров набирает популярность аптечный калькулятор

«Аптечный калькулятор вызвал неожиданно большой интерес, за две недели стоимость аптек подсчитали уже более 400 раз. Поскольку в Эстонии всего действуют 495 основных аптек и филиалов, это говорит о достаточно высоком интересе со стороны провизоров», — сказала председатель правления Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас.

По словам Аламаа-Аас, стоимость отчуждения принадлежащих к крупным аптечным сетям аптек в ходе реформ является для нынешних владельцев одним из главных вопросов, но конкретные суммы никто пока не называл.

«Мы составили калькулятор стоимости аптеки в помощь провизорам, которые приступили или приступают к переговорам о покупке действующей аптеки в рамках аптечной реформы. Он позволяет провизору оценить, разумнее будет купить в ходе реформы действующую аптеку или открыть новую. Это правда, что на данный момент нынешние владельцы сетевых аптек поставили переговоры на паузу, поскольку правящая коалиция вновь открыла дискуссию о будущем аптечной реформы», — сказала Аламаа-Аас.

Аптечный калькулятор учитывает экономические показатели аптеки, затраты на рабочую силу и прочие затраты и опирается на официальные экономические прогнозы.

Калькулятор по заказу палаты провизоров разработало предприятие Netekspert OÜ. Он доступен по адресу www.proviisorid.ee/apteegikalkulaator.

Принятая Рийгикогу в 2015 году реформа с 1 апреля 2020 года разделит в Эстонии розничную и оптовую продажу медикаментов и установит ограничение, согласно которому мажоритарная доля в аптеке может принадлежать только провизору. После провозглашения реформы начался пятилетний переходный период, в течение которого не являющиеся провизорами владельцы аптеки смогли продолжать деятельность, но право учреждения новых аптек получили только провизоры.

По итогам аптечной реформы в Эстонии действует более 200 аптек, полностью или частично принадлежащих провизорам. По состоянию на 1 августа 64 процента аптек в сельской местности принадлежат провизорам, в последние годы доля провизорских аптек постоянно росла и в городах.

Департамент лекарственных средств разработал также веб-карту, доступную по адресу apteegid.ravimiamet.ee, которая содержит обзор всех аптек, которые на данный момент не соответствуют требованиям реформы.