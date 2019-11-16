Галерея и видео: в Париже вновь поджигают автомобили, возводят баррикады и бьют витрины

В столице Франции в субботу, 16 ноября, прошли акции в честь первой годовщины с начала выступлений "желтых жилетов". В ходе столкновений с полицией были, по информации телеканала BFM, задержаны более 100 человек. Радикалы вновь поджигали автомобили, возводили баррикады и разбивали витрины магазинов. Префект парижской полиции Дидье Лальман заявил о "систематических нападениях на сотрудников правоохранительных органов и пожарных", передает Deutsche Welle.
Массовое движение "желтых жилетов" в последние месяцы теряет сторонников, во многом из-за радикализма своих представителей, отмечает агентство dpa. Так, в ходе нынешних беспорядков лишь немногие радикалы носили ставшие символом движения желтые жилеты, предпочитая вместо этого скрывать свои лица.
Французские правоохранительные органы заранее приняли меры по предотвращению беспорядков - в субботу были закрыты многие станции метро и наложен запрет на демонстрации на Елисейских полях и других центральных улицах.
Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.
После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.