Галерея и видео: в Париже вновь поджигают автомобили, возводят баррикады и бьют витрины

Массовое движение "желтых жилетов" в последние месяцы теряет сторонников, во многом из-за радикализма своих представителей, отмечает агентство dpa. Так, в ходе нынешних беспорядков лишь немногие радикалы носили ставшие символом движения желтые жилеты, предпочитая вместо этого скрывать свои лица.

Французские правоохранительные органы заранее приняли меры по предотвращению беспорядков - в субботу были закрыты многие станции метро и наложен запрет на демонстрации на Елисейских полях и других центральных улицах.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.