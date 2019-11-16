Фирма Оття Тянака приносит внушительную прибыль

Созданная семь лет назад фирма OT Service OÜ приносила доход от продаж в размере до четверти миллиона евро в год, однако в прошлом году произошел существенный перелом: ее оборот вырос до двух миллионов евро.

Отть и его жена Яника Тянак, которая также является членом правления фирмы, смогли управлять компанией c небольшими затратами. Маржа чистой прибыли составила 1,4 миллиона евро.

Согласно данным коммерческого регистра, в фирме работают три человека. Отть и Яника как члены правления платили себе 3000 в год. Поскольку дивиденды не были выплачены, по состоянию на прошлый год на счету компании уже есть полтора миллиона евро свободных денежных средств.

OT Service владеет 30% акций Triple M OÜ, которая также занимается рекламой и показывает хорошие результаты. В числе владельцев фирмы значится и Мяркко Мяртин.