Три депутата Рийгикогу не имеют допуска к секретной информации

Три депутата Рийгикогу, состоящие в комиссии по гособороне не имеют доступа к секретной информации, необходимой для полноценной работы, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Для полноценной работы в комиссии по государственной обороне Рийгикогу у депутатов должен быть доступ как к государственной тайне, так и к секретным документам НАТО.
На данный момент доступа к секретам Североатлантического альянса нет у трех депутатов: центристов Аннели Отть и Мартина Репинского, а также у консерватора Алара Ланемана.
Мартин Репинский единственный из трех депутатов, кто не заполнил анкету, ссылаясь на то, что туда требуется указать слишком много данных, которые сначала необходимо собрать.
"Если депутат Рийгикогу хочет все-таки делать свою работу и работать в комиссии, то все же нужно пройти сквозь строй", - сказал спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.