Три депутата Рийгикогу не имеют допуска к секретной информации

Для полноценной работы в комиссии по государственной обороне Рийгикогу у депутатов должен быть доступ как к государственной тайне, так и к секретным документам НАТО.

На данный момент доступа к секретам Североатлантического альянса нет у трех депутатов: центристов Аннели Отть и Мартина Репинского, а также у консерватора Алара Ланемана.

Мартин Репинский единственный из трех депутатов, кто не заполнил анкету, ссылаясь на то, что туда требуется указать слишком много данных, которые сначала необходимо собрать.