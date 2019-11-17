Вс, 17.11.2019
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  • Пьяный водитель без прав врезался в дерево

Пьяный водитель без прав врезался в дерево

Машина врезалась в дерево. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

Вчера вечером в Валгамаа произошло ДТП, в результате которого пострадали двое.

В субботу, 16 ноября, в 18.30 в Валгамаа в волости Тырва на седьмом километре шоссе Тырва-Йети-Валгъярве 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав на автомобиле Mercedes-Benz на T-образном перекрестке вылетел с дороги и врезался в дерево.

Водитель был доставлен в Валгаский арестный дом, а позже в Валгаскую больницу для проверки состояния здоровья. 40-летний пассажир был доставлен в Валгаскую больницу.

Как сообщает Департамента полиции и погранохраны, за минувшие сутки на дорогах Эстонии полицией был задержан 31 нетрезвый водитель. По предварительным данным, у всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя.

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