Пьяный водитель без прав врезался в дерево

В субботу, 16 ноября, в 18.30 в Валгамаа в волости Тырва на седьмом километре шоссе Тырва-Йети-Валгъярве 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав на автомобиле Mercedes-Benz на T-образном перекрестке вылетел с дороги и врезался в дерево.

Водитель был доставлен в Валгаский арестный дом, а позже в Валгаскую больницу для проверки состояния здоровья. 40-летний пассажир был доставлен в Валгаскую больницу.