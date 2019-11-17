Чудом никого не убил: в России военный беспилотник рухнул рядом с жилыми домами

По предварительной версии, произошел отказ техники. "Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", - сказал Бубнов, отметив, что проблемы у беспилотника (БПЛА) начались еще до посадки. "Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб", - рассказал очевидец порталу RZN.info.

В группе "Подслушано в Рязани" в соцсети "ВКонтакте" говорится, что это уже не первый случай падения беспилотника "в огород", ранее крушение произошло в соседней деревне Сальково.

Портал Avia.Pro со ссылкой на очевидцев сообщает, что еще во время полета от дрона отвалилась часть фюзеляжа, и только после этого аппарат начал падать. Предположительно БПЛА потерял контроль, вследствие чего стал резко терять высоту и протаранил верхушку дерева. Фрагменты фюзеляжа упали в нескольких метрах от детской площадки.

Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов сообщил, что беспилотник должен был приземлиться на ВПП "Протасово", поэтому все экстренные службы были в готовности. "Но он не долетел, упал", - сказал Арапов РБК.

Работы по созданию разведывательного БПЛА начались в 2011 году в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". В составе одного комплекса "Орион" находится от трех до шести БПЛА в зависимости от поставленных перед ними задач. Главные области его применения - воздушная разведка и патрулирование, определение координат объектов и топографическая съемка местности.