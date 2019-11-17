Чудом никого не убил: в России военный беспилотник рухнул рядом с жилыми домами

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" российского производства потерпел крушение в 70 метрах от многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. По словам следователя по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергея Бубенева, это был экспериментальный образец, выполнявший испытательный полет, пишет Newsru.
По предварительной версии, произошел отказ техники. "Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", - сказал Бубнов, отметив, что проблемы у беспилотника (БПЛА) начались еще до посадки. "Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб", - рассказал очевидец порталу RZN.info.
В группе "Подслушано в Рязани" в соцсети "ВКонтакте" говорится, что это уже не первый случай падения беспилотника "в огород", ранее крушение произошло в соседней деревне Сальково.
Портал Avia.Pro со ссылкой на очевидцев сообщает, что еще во время полета от дрона отвалилась часть фюзеляжа, и только после этого аппарат начал падать. Предположительно БПЛА потерял контроль, вследствие чего стал резко терять высоту и протаранил верхушку дерева. Фрагменты фюзеляжа упали в нескольких метрах от детской площадки.
Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов сообщил, что беспилотник должен был приземлиться на ВПП "Протасово", поэтому все экстренные службы были в готовности. "Но он не долетел, упал", - сказал Арапов РБК.
Работы по созданию разведывательного БПЛА начались в 2011 году в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". В составе одного комплекса "Орион" находится от трех до шести БПЛА в зависимости от поставленных перед ними задач. Главные области его применения - воздушная разведка и патрулирование, определение координат объектов и топографическая съемка местности.
Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Комплекс полностью разработан в России и построен из местных комплектующих. Как сообщал телеканал "Звезда", это первый БПЛА, продолжительность полета которого составляет более суток.