Командующий Кайтселийтом хочет выдать ополченцам оружие на дом

Бригадный генерал Рихо Юхтеги, ставший в этом году главой Кайтселийта, хочет снова cделать народное ополчение более приземленным. По его словам, нужно создать для членов Кайтселийта условия для хранения оружия дома. В качестве новых задач Кайтселийта добавятся прием союзников и создание условий для них, как в случае недавного завершившихся учений Tractable, пишет Postimees.