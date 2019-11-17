Командующий Кайтселийтом хочет выдать ополченцам оружие на дом

Бригадный генерал Рихо Юхтеги, ставший в этом году главой Кайтселийта, хочет снова cделать народное ополчение более приземленным. По его словам, нужно создать для членов Кайтселийта условия для хранения оружия дома. В качестве новых задач Кайтселийта добавятся прием союзников и создание условий для них, как в случае недавного завершившихся учений Tractable, пишет Postimees.
"Вдохнем заново жизнь в дружины, повысим способности обучения, приведем в порядок штаб", - сказал бригадный генерал, добавив, что членов Кайтселийта всегда представляли как сельских жителей с оружием в доме и постоянно собранным вещмешком.
В последнее время служебное оружие членам ополчения приходилось держать в штабе дружины, но теперь предполагается вернуться к корням, передает "Актуальная камера".
"Тем, кто берет оружие домой, мы бесплатно выдадим оружейные сейфы. Мы хотим, чтобы член Кайтселийта по возможности держал оружие дома, потому что благодаря этому мы создаем самооборону, я имею в виду значительное ускорение потенциала самообороны страны", - объяснил Юхтеги.