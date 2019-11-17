Они купили дом на Сицилии за один евро. Чем это закончилось?

В прошлом году округ Сицилия в Италии объявил о небывалом предложении - маленькие города Италии привлекали новых жителей, предлагая дома за один евро. На этот своеобразный призыв откликнулись миллионы людей, которые были готовы поехать в Италию и начать там жить. Несколько покупателей домов рассказали, как изменилась их жизнь после приобретения резиденции за евро, пишет Rus.TVNET со ссылкой на CNN.
Морган и ее муж были одними из первых жителей, которые отозвались на призыв купить дешевый домик на Сицилии. Им предложили здание площадью 50 квадратных метров в городке Мусомели с аккуратно разрисованными стенами и недавно замененным полом.
"Все, что нам нужно было сделать, - это ремонт ванной комнаты", - рассказала порталу француженка. "Мы художники и реноваторы, поэтому все работы сделали сами. Это было чрезвычайно приятно - видеть, как создается наш двухкомнатный дом. С дома открывается сказочный вид на город - за ним можно наблюдать с террасы площадью 15 квадратных метров".
Как рассказала, Морган, Мусомели - тихий городок, однако он не изолирован от общества, как другие маленькие города Сицилии. Здесь есть как несколько магазинов, так и супермаркеты и места развлечения. "Вы можете вести настоящий городской образ жизни. Это здорово", - рассказала Морган.
Здесь нет никаких неприятных сюрпризов. "Здесь все чрезвычайно вежливы - нам очень помогли агенты недвижимости, которые ответили на все наши вопросы и помогли обустроиться в городе. Весь процесс прошел куда лучше, чем мы ожидали", - рассказала порталу CNN Морган. По ее словам, пока что Мусомели - их летний дом, куда молодая пара приезжает в отпуск и где учит итальянский язык.
Однако не для всех предложение оказалось столь удачным.
Бельгийский бизнесмен Патрик Дженсен рассказал, что ему не удалось приобрести дом за один евро. "Мне показали около 25 домиков в ужасном состоянии. Они были столь ужасные, что моя семья решила выбрать трехкомнатный дом за 10 000 евро, да и на ремонт пришлось потратить дополнительные средства, - рассказал бельгиец. - В этом доме обитаем с женой и нашими пятью детьми. Через 20 лет для моих детей будет дом в идеальном состоянии - здесь у них будет прекрасное место, куда вернуться, привезти друзей и провести время".
Бельгийский предприниматель пояснил, что маленькие города Сицилии - прекрасное место, куда сбежать от ежедневной рутины - остается лишь провести два часа в самолете и вы в своем особняке. Кроме того, Дженсен добавил, что реновировать здания в маленьком городе дешевле, чем в Бельгии.
Некоторым покупателям отдается предпочтения - в начале очереди на дома по одному евро находятся те, кто может доказать свою принадлежность к коммуне этого городка, в частности, те, у кого здесь жили предки или какие-либо родственники.
Такую возможность получила финансовый аналитик из Чикаго Меридит Табон, предки которой вышли из сицилийского городка Самбука. Она и 16 других покупателей завоевала старый дом с садами в арабском стиле.
"Мой дедушка в молодые годы эмигрировал из Самбуки в США. Я всегда хотела посмотреть Сицилию, однако до этого у меня не было возможности навестить свою родину", - рассказал Меридит, добавив, что здесь недалеко от нового дома все еще живут дальние родственники.
В целом она заплатила за дом 5 555 долларов США. "Когда купила домик, не смогла осмотреть его лично, так как сломала лодыжку. Однако дом куда лучше, чем я планировала - особенно удивил балкон", - рассказала американка. Она говорит, что пока что в доме нет ни электричества, ни воды - он как чистый холст, который нужно раскрасить самой. Сейчас в планах жительницы Чикаго получить гражданство Италии и обустроить в Самбуке дом, где она сможет встретить старость.
Не так легко с покупкой дома прошло и у жителя Нью-Йорка Кенни Санчеза, который приобрел дачу в городе Зунголи.
Несмотря на то, что за дом действительно пришлось заплатить всего евро, ремонт вылился в несколько тысяч.
"Здесь надо чинить крышу и другие серьезные структуры. В целом реновация займет три года, и тогда в доме можно будет жить", - пояснил житель Нью-Йорка.
Аналогичный опыт у проживающего в Великобритании пакистанца Мухаммеда Рамзана, который планирует перебраться в сицилийский городок Муссомели жить.
"По телевизору услышал об этом предложении и хотел исследовать его тщательнее. Я не был в Сицилии раньше, поэтому у меня не было никаких ожиданий. Осмотрев дом за евро, я пришел к выводу, что без ремонта не обойтись. Однако, несмотря на состояние дома, я купил один из них за 4200 евро", - рассказал пакистанец, добавив, что это здание в относительно хорошем состоянии и нужно лишь его перекрасить.
Дом Мухаммеда находится в историческом районе города и с его балконов открывается живописный вид на горы Сицилии. "Моей жене невероятно нравится это место - оно так вдохновляет. Здесь очень приятный климат, тишина и покой", - рассказал покупатель дома.
"Здесь не вовлечены никакие посредники или мафия, как может показаться изначально. О Сицилии складываются предрассудки, появившиеся из-за фильма "Крестный отец".
Однако проводя здесь время, я пришел к выводу, что здесь нет никаких подводных камней - все спокойно и безопасно", - рассказал новый владелец дома.