Реалии конкурентной борьбы в Эстонии: "Охотникам за удачей не место на рынке!"

На прошлой неделе издание писало о нескольких производителях деревянных домов, так или иначе столкнувшихся с трудностями. Глава крупнейшего в Эстонии предприятия этой сферы, годовой оборот которого превышает 90 млн евро, сказал, что за этим стоит образовавшийся на рынке переизбыток предложения.

"Если на этот бизнес смотреть со стороны, он может показаться весьма привлекательным и простым делом, но в действительности это не так", - объяснил он и провел параллели с 2005 годом, когда только самый ленивый не ударился в развитие недвижимости.

По словам Калева, самая большая проблема в том, что новички часто начинают снижать цены. «Например, мы говорим одну цену за наш продукт, но затем выходит человек из леса и говорит, что у них на 15 процентов дешевле!»

В то же время, при такой тактике новички долго не продержатся. "Они годами делали более дешевые предложения, получили предоплату за свои проекты и благодаря этому тянули резину. Но сейчас эта резина начинает рваться. Несколько банкротств доказывают это, и я верю, что будут и другие", - прогнозирует Калев.

Он признал, что бизнес деревянных домов сложен, и за выход на новые рынки приходится платить. "Эти суммы велики, поэтому у компании должен быть буфер. Если вы и так уже ходите по тонкому льду, малейшая ошибка - и вам конец", - считает бизнесмен.

Два производителя деревянных домов, которые в последние месяцы обанкротились или закрыли фабрику, жаловались на то, как их нагрели на миллионы евро именитые норвежские клиенты. «Если у вас есть аккуратно составленные контракты, клиент вас без оплаты не оставит. Если кто-то затянет с выплатой миллиона, я бы пошел в суд. Но раз они не идут, значит сами что-то сделали не так. Легко переложить все на шею клиента, когда ты и сам допустил ошибки», - считает Калев.

Он убежден, что исчезновение с рынка более слабых игроков и охотников за удачей идет только на пользу, так как очищает рынок. "Теперь скандинавский клиент видит, что без реальных денег они здесь дома не получат. Положительно и то, что благодаря банкротствам освободятся рабочие руки. Мы в последнее время заполучили довольно много новых хороших работников", - сказал он.

В то же время он признал, что последние полтора года никому не дались легко. Это связано с более чем 10-процентным падением шведской кроны, что снизило ее покупательную способность, а также со снижением спроса в Скандинавии.

"Мы то сами выживем, но этот год не будет слишком радостным", - констатирует Калев.