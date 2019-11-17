Таллиннская гостиница Radisson Blu Sky сообщила об эвакуации

В ходе учений, которые пройдут с 13 до 14 часов, будет симулирован реальный пожар и будут отработаны действия в случае опасности.

Персоналу Radisson Blu Sky Hotel в ходе предваряющей учения лекции дадут инструкции, а затем теорию применят на практике. Клиенты гостиницы не должны будут покидать здание. «Все наши гости смогут принять участие в учениях на добровольной основе», - сказал гендиректор Radisson Blu Sky Hotel Кайдо Ояперв.

По его словам, привычный распорядок работы будет прерван на час. Действующая в 25-этажном здании Radisson Blu Sky Hotel регулярно проводит пожарные и эвакуационные учения в сотрудничестве со Спасательным департаментом.

По закону предприятия обязаны раз в год проводить учения по действиям при эвакуациях и пожаре.