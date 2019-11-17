Найден пропавший в Ида-Вирумаа мужчина: полицейский вертолет обнаружил его на болоте

Полиция приступила к поискам 63-летнего Анатолия вчера вечером. К поискам привлекли полицейский вертолет, дрон и поисковых собак. Телефон пропавший не взял с собой, на нем была зеленая одежда. Поиски прекратили после полуночи без результатов, продолжили утром.

«Полиция продолжила искать Анатолия сегодня около 9 утра, как и вчера, были привлечены добровольцы, поисковые собаки, дрон и вертолет. Рады сообщить, что наш спасательный вертолет обнаружил Анатолия сегодня около 13:00.», - сказал глава полицейского участка Йыхви Андреас Клиймант.

Экипаж вертолета взял Анатолия на борт и передал его команде скорой помощи, которая осмотрела 63-летнего мужчину. У него все хорошо.

«Это очень счастливая история, и я очень рад, что она так хорошо закончилась. В то же время я напоминаю вам, что, когда вы отправляетесь в лес, вам необходимо взять с собой телефон с полностью заряженным аккумулятором. Обязательно возьмите с собой воду и наденьте яркую и бросающуюся в глаза одежду. При необходимости полиция сможет найти вас быстрее», - сказал Клиймант.

Согласно Клийманта, ближайшие родственники должны немедленно сообщить в полицию в случае обеспокоенности. «Часто люди не хотят сразу обращаться в полицию со своими проблемами и ждут или ищут кого-то сначала своими силами. Однако эти часы важны, особенно сейчас, когда солнечного света мало. Следует немедленно сообщить в полицию по экстренному номеру 112, если есть подозрение, что кто-то пропал или заблудился», - сказал он, добавив, что отправившиеся в лес также должны быть начеку и принять меры, чтобы добраться домой до наступления сумерек. «Труднее найти правильное направление в темноте, и даже хорошо знакомый лес может казаться чужим», - сказал Клиймант.