Кае Каллас угрожали, что ее изнасилуют 20-30 уголовников

В четверг председатель Партии реформ Кая Каллас получила изложенную в грубой форме угрозу убийства. Из имеющегося в распоряжении Postimees скриншота сообщения ясно, что Каллас угрожали, что ею в сексуальном плане воспользуются бывшие заключенные и пообещали ее подстеречь во дворе дома.