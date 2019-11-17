Вс, 17.11.2019
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Кае Каллас угрожали, что ее изнасилуют 20-30 уголовников

Кая Каллас на летних дня Партии реформ в Тюри.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В четверг председатель Партии реформ Кая Каллас получила изложенную в грубой форме угрозу убийства. Из имеющегося в распоряжении Postimees скриншота сообщения ясно, что Каллас угрожали, что ею в сексуальном плане воспользуются бывшие заключенные и пообещали ее подстеречь во дворе дома.

Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт подтвердил, что Каллас действительно обратилась в полицию в связи с угрозами убийством. Хотя угроза довольно страшная, Саарнийт заверил, что реальной угрозы жизни Каллас нет.

Сообщения с угрозами:

Угроза Кае Каллас.

ФОТО: Erakogu

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