Кае Каллас угрожали, что ее изнасилуют 20-30 уголовников

В четверг председатель Партии реформ Кая Каллас получила изложенную в грубой форме угрозу убийства. Из имеющегося в распоряжении Postimees скриншота сообщения ясно, что Каллас угрожали, что ею в сексуальном плане воспользуются бывшие заключенные и пообещали ее подстеречь во дворе дома.
Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт подтвердил, что Каллас действительно обратилась в полицию в связи с угрозами убийством. Хотя угроза довольно страшная, Саарнийт заверил, что реальной угрозы жизни Каллас нет.
Сообщения с угрозами: