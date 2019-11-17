Мать убитой доцентом Соколовым аспирантки в реанимации. С похорон дочери ее увезла скорая

«Моя жена сейчас в реанимации», — сказал он порталу РБК. Насколько тяжелое у женщины состояние не уточняется.

Ещенко также отметил, что их семья лично не знала Олега Соколова, который совершил убийство. «Знали его заочно, со слов дочери, лично знакомы не были. Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил, это... Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — добавил он.

Похороны Ещенко состоялись 16 ноября в ее родной станице Старовеличковской на Кубани. Во время отпевания матери погибшей несколько раз становилось плохо.