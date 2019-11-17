Мать убитой доцентом Соколовым аспирантки в реанимации. С похорон дочери ее увезла скорая

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.
«Моя жена сейчас в реанимации», — сказал он порталу РБК. Насколько тяжелое у женщины состояние не уточняется.
Ещенко также отметил, что их семья лично не знала Олега Соколова, который совершил убийство. «Знали его заочно, со слов дочери, лично знакомы не были. Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил, это... Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — добавил он.
Похороны Ещенко состоялись 16 ноября в ее родной станице Старовеличковской на Кубани. Во время отпевания матери погибшей несколько раз становилось плохо.
Подполковник МВД Галина Ещенко приезжала в Северную столицу 10 ноября, на следующий день после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери в Мойке. В полиции Калининского района Краснодарского края Галина Ещенко служит с 2005 года, до этого имела опыт работы школьным учителем и психологом, вторую специальность она применяла и в структуре МВД, сообщает Фонтанка.