Вс, 17.11.2019
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  • Мать убитой доцентом Соколовым аспирантки в реанимации. С похорон дочери ее увезла скорая

Мать убитой доцентом Соколовым аспирантки в реанимации. С похорон дочери ее увезла скорая

Похороны Анастасии Ещенко

ФОТО: Михаил Терещенко/ТАСС

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери. Об этом РБК сообщил отец убитой Олег Ещенко.

«Моя жена сейчас в реанимации», — сказал он порталу РБК. Насколько тяжелое у женщины состояние не уточняется. 

Ещенко также отметил, что их семья лично не знала Олега Соколова, который совершил убийство. «Знали его заочно, со слов дочери, лично знакомы не были. Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил, это... Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — добавил он.

Похороны Ещенко состоялись 16 ноября в ее родной станице Старовеличковской на Кубани. Во время отпевания матери погибшей несколько раз становилось плохо.

Подполковник МВД Галина Ещенко приезжала в Северную столицу 10 ноября, на следующий день после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери в Мойке. В полиции Калининского района Краснодарского края Галина Ещенко служит с 2005 года, до этого имела опыт работы школьным учителем и психологом, вторую специальность она применяла и в структуре МВД, сообщает Фонтанка.

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