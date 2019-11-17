Вс, 17.11.2019
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Украинские военные корабли покидают Керчь

Украинские корабли в Керченском проливе.

ФОТО: HANDOUT/Reuters/Scanpix

В Керчи началась буксировка задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на очевидцев.

Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров — «Бердянск». На его борту заделана пробоина, полученная им год назад. Позже причал покинул и второй катер — «Никополь».

Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера и буксир будут переданы Украине в море.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что процесс возвращения задержанных Россией в Керченском кораблей находится на «завершающем этапе».

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