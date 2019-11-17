Клиент Maxima в возмущении: после использования льготной карты сумма чека увеличилась!

«Счет был на 11 евро с центами. Я провел через терминал карту клиента, и волшебным образом появилась новая сумма - 12,87», - рассказал Пярн. С этим открытием он обратился к работникам пункта информации магазина, которые ответили, что такими вещами не занимаются.

"Я спросил, кто отвечает за эти вопросы и к кому я мог бы обратиться, но ответа не получил", - отметил он.

Пярн и ранее замечал изменение окончательной цены на кассе самообслуживания после использования карты клиента, но, поскольку, по его словам, сумма менялась незначительно - в пределах евро, он не обращал на это внимания. Но теперь изменение цены произошло у прилавка, где работал человек.

Глава пресс-службы Maxima Регина Сальму по телефону не смогла прокомментировать случившееся, но через некоторое время написала, что вопросом занимаются.

«Мы связались с Сандером Пярном, чтобы уточнить номер его карты лояльности. Исходя из этого, мы сможем проверить транзакции, чтобы выяснить, что произошло», - сказала она.

Сальму подтвердила, что в инфопункте, действительно, помощь оказать не могли: у его работников нет доступа к системам, связанным с данными клиентов. "Но они должны были направить Сандера в службу поддержки клиентов Maxima, в чью компетенцию входит разрешение подобных проблем", - добавила пресс-секретарь.