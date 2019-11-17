Александр Лукашенко. ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Пока не будут решены вопросы с поставками в Беларусь углеводородов и снятием торговых барьеров, на подписание дорожных карт по интеграции с Россией можно не рассчитывать, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В воскресенье в Беларуси проходят парламентские выборы, и после голосования на избирательном участке президент Александр Лукашенко оценил перспективы интеграции с Россией.

Лукашенко заметил, что ежегодный дефицит торговли с Россией составляет до 9 млрд долларов и недопуск белорусских товаров на российские рынки не позволяет уменьшить этот дефицит.

"Ты когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - заметил Лукашенко.

"На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю! " - сказал Лукашенко.

Фразу "по-крестьянски" тут же процитировали независимые издания, но государственные непрямой речью пересказали позицию белорусского президента о том, что Беларуси не нужен ущербный союз.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ничего не просит у России, но требует равных условий для субъектов хозяйствования.

Минск не однажды напоминал, что именно равенство в доступах на рынки, торговля без изъятий и ограничений были заложены в союзный договор 1999 года, буквального исполнения которого сейчас настойчиво требует Москва.

В Беларуси и России созданы рабочие группы и готовятся дорожные карты по углублению интеграции. Интеграционные документы, как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России намерены подписать 8 декабря, в день 20-летия образования союзного государства.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции (Беларуси - ред.) и фундаментальным принципам нашего общества", - заявил Лукашенко. И добавил: "Не парьтесь в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы".

"Синеющими пальцами держаться за кресло не буду"

По словам Лукашенко, он будет баллотироваться на новый президентский срок, если его попросит об этом народ.

"Если люди меня не поддержат на каких-то выборах - я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, - пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров", - сказал Лукашенко.

"Если не попросите - я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против, - я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло!" - обратился он к журналистам.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться в следующем, 2020-м, году.