Молодой эстонский ученый строит суперкомпьютер в финской стартап-компании

Молодой профессор Университета Аалто в Хельсинки Микко Мёттёнен собрал из своих друзей - бывших и нынешних коллег - команду, которая на деньги опытных технологических инвесторов приступила к созданию квантового компьютера, подобного тому, что уже тестируют Google, IBM и Intel.