Вс, 17.11.2019
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Молодой эстонский ученый строит суперкомпьютер в финской стартап-компании

Kvantarvuti jahutussüsteem

ФОТО: Erik Lucero/Google

Молодой профессор Университета Аалто в Хельсинки Микко Мёттёнен собрал из своих друзей - бывших и нынешних коллег - команду, которая на деньги опытных технологических инвесторов приступила к созданию квантового компьютера, подобного тому, что  уже тестируют Google, IBM и Intel. 

Об этом, как пишет Äripäev, порталу ITuudised.ee сообщил эстонский ученый Йоханнес Хейнсоо, занимающий в финском стартапе IQM пост ведущего инженера по квантовой технологии.

Хенйсоо начинал свое образование в институте физики Тартуского университета, где защитил диплом бакалавра.

Объем инвестиции стартап-компании IQM составил 11 миллионов евро, что позволяет увеличить объем команды, создать небольшую лабораторию, использовать помещения университета Аалто и государственного исследовательского центра VTT, разработать специальное микроволновое оборудование и демонстрировать ключевые технологии в течение следующих двух лет.

Читайте дальше в Äripäev.

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