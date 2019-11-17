Галерея: ремонт трубопровода на крупном перекрестке выбил водителей из колеи

Замена трубопровода на закрытом для движения транспорта перекрестке Таллиннского шоссе и улиц Яннсени и Ряэма в Пярну идет круглыми сутками в напряженном темпе, чтобы к 7 часам утра в понедельник спешащие на работу водители могли пересекать этот перекресток уже в привычном режиме, пишет Pärnu Postimees.
C вечера пятницы на мосту Кесклинна со стороны театра работает регулировщик, который не пропускает машины через мост. Перекресток на Таллиннском шоссе был закрыт для движения позавчера. Дорога открыта для общественного транспорта, включая такси, а также для машин оперативных служб и пешеходов.
Еще в пятницу около полдевятого вечера на улице Веэ можно было увидеть водителей, которые пытались выехать на мост, но, увидев регулировщика, поворачивали налево или направо, хотя городские власти заранее объявили о реорганизации движения с помощью временных дорожных знаков и средств массовой информации
Работы на Юлейыэ идут безостановочно - на это уже жаловались местные жители. В ходе ремонтных работ планируется заменить водопроводные и канализационные трубы. На перекрестке появятся новая система светофоров, островки безопасности и пешеходные переходы.