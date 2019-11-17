Галерея: ремонт трубопровода на крупном перекрестке выбил водителей из колеи

C вечера пятницы на мосту Кесклинна со стороны театра работает регулировщик, который не пропускает машины через мост. Перекресток на Таллиннском шоссе был закрыт для движения позавчера. Дорога открыта для общественного транспорта, включая такси, а также для машин оперативных служб и пешеходов.

Еще в пятницу около полдевятого вечера на улице Веэ можно было увидеть водителей, которые пытались выехать на мост, но, увидев регулировщика, поворачивали налево или направо, хотя городские власти заранее объявили о реорганизации движения с помощью временных дорожных знаков и средств массовой информации