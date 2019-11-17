Смотрите, как выглядит новая улица Рейди-теэ за полторы недели до открытия

В минувшую пятницу в районе Таллиннского порта была открыта для движения улица Петроолеуми, а на улице Уус-Садама было восстановлено двустороннее движение.

«Строительство Рейди-теэ продвинулось настолько, что улицу Уус-Садама в районе порта, которая временно была односторонней, можно открыть для движения в обоих направлениях. Теперь откроется направление из порта в город. Кроме того, отрезок улицы Петроолеуми между входом в D-терминал и улицей Туукри, который был закрыт с 9 сентября, откроется для движения транспорта», - сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.