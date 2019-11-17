Смотрите, как выглядит новая улица Рейди-теэ за полторы недели до открытия
Дорога Рейди-теэ будет полностью открыта для движения транспорта 29 ноября, в этот же день будет запущен и новый автобусный маршрут №66, сообщает Postimees.
В минувшую пятницу в районе Таллиннского порта была открыта для движения улица Петроолеуми, а на улице Уус-Садама было восстановлено двустороннее движение.
«Строительство Рейди-теэ продвинулось настолько, что улицу Уус-Садама в районе порта, которая временно была односторонней, можно открыть для движения в обоих направлениях. Теперь откроется направление из порта в город. Кроме того, отрезок улицы Петроолеуми между входом в D-терминал и улицей Туукри, который был закрыт с 9 сентября, откроется для движения транспорта», - сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.
Выезд из порта в сторону центра города через улицу Лоотси остается открытым, как и прежде. Кроме того, от перекрестка улиц Пикксильма и Рейди-теэ можно проехать по новой улице Рейди-теэ в направлении Ласнамяэ и Пирита. Целиком Рейди-теэ откроется в конце ноября.