PÖFF Shorts вынесет Брекзит на киноэкраны

Фестиваль короткометражного кино и анимации представит сборник абсурдных и юмористичных произведений на тему выхода Великобритании из Европейского Союза в программе - Brexit: Keeping Calm and Carrying On.

Программный директор короткометражных фильмов Лоуренс Бойс объясняет: "На ряду с серьезными драмами появились фильмы, которые описывают данные события через призму абсурда и черного юмора. В какой-то мере, это истинно британский подход: при любых сомнениях, смейся ситуации в лицо".

Программа-сборник Brexit: Keeping Calm and Carrying On можно будет увидеть в кинотеатре "Артис" в пятницу, 22 ноября в 19:15.