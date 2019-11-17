Есть желающие? Волость примет на работу Деда Мороза

Представительница волостной управы Пыльтсамаа Керсти Виггор сказала, что волость впервые пробует запустить в Роозисааре маленькую рождественскую комнату, где в декабре в каждое воскресенье был бы на месте Дед Мороз.

«Там есть маленький домик и мы также снабдили Роозисааре красивым светом, поэтому подумали, что это могло бы стать местом, куда приходили дети перед Рождеством встретиться с Дед Морозом», - сказала Виггор. Она отметила, что идея поступила от одного жителя Пыльтсамаа, у которого есть дети и который подумал, что было бы прекрасно, если бы в Пыльтсамаа появилась возможность встретиться с Дед Морозом.

Волость не требует от кандидатов опыта работы. «Главное, чтобы у него было искреннее желание работать», - добавила Виггор. Костюм при необходимости волость тоже готова предоставить.