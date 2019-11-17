Галерея: развивающий скорость до 400 км/ч электромобиль запущен в серийное производство

Инженеры Aspark работали над проектом около семи лет. В основе автомобиля, масса которого составила 1460 кг, лежит трубчатый каркас и кузовные панели из композитных материалов. Owl оснащен четырьмя электрическими моторами, в сумме развивающими 2040 лошадиных сил.

Производитель называет свое детище самым мощным серийным автомобилем в мире. Это похоже на истину, так как, к примеру, агрегаты ближайшего конкурента, Lotus Evija, выдают на 40 лошадиных сил меньше.

Aspark Owl способен ускоряться до первой «сотни» за 1,9 секунды. Для сравнения: Bugatti Chiron разгоняется с места до 100 км/ч за 2,5 секунды.

До 300 км/ч Aspark Owl разгоняется за 10,6 секунды, а максимальная скорость достигает невероятных для электромобиля 400 км/ч.