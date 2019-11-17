Экономист Банка Эстонии: новый кризис, безусловно, будет

Как пишет портал DV.ee, о рецессии говорят уже достаточно давно: МВФ скорректировал прогноз роста мировой экономики с 3,7% до 3,4% на 2020 год, что свидетельствует об охлаждении экономики; в еврозоне и вовсе ожидается рост в 1,2% вместо 1,7%.