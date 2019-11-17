Экономист Банка Эстонии: новый кризис, безусловно, будет

Кризис, безусловно будет, ведь таковы законы экономики, рассказала экономист Банка Эстонии Наталья Левенко на конференции «Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году?»
Как пишет портал DV.ee, о рецессии говорят уже достаточно давно: МВФ скорректировал прогноз роста мировой экономики с 3,7% до 3,4% на 2020 год, что свидетельствует об охлаждении экономики; в еврозоне и вовсе ожидается рост в 1,2% вместо 1,7%.
В то же время, по словам Левенко, ситуация предыдущего масштабного экономического кризиса не повторится, а в ближайшем будущем обещает сохраниться стабильность.