В одном из регионов Эстонии готовятся к метели

В понедельник в волости Выру начнутся трехдневные учения, в течение которых будут тренировать подготовку к разрешению чрезвычайных ситуаций, вызванных метелью, а также оказание помощи людям и предприятиям, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Как сообщила волостная управа, в ходе учений будут пользоваться находящимися в повседневном пользовании каналами, в том числе волостным инфотелефоном, который вследствие этого может быть перегружен больше обычного. Во время учений волостная управа продолжит обслуживать людей в обычном режиме, но незначительные задержки не исключаются.
Как отметил волостной старейшина Кальмер Пуусепа, волость Выру сильно пострадала от октябрьского шторма. Волостная управа сейчас изучает возможности всех наших подведомственных учреждений, чтобы обеспечить готовность по всем аспектам», - сказал Пуусепп на волостном собрании на этой неделе.
Прежде всего, необходимы генераторы энергии, которые позволят главным потребителям электроэнергии волости справиться своими силами во время кризиса. «Прежде всего, надо уяснить, что нам нужно делать в условиях кризиса, что нам нужно покупать, и тогда мы посмотрим, сколько это будет стоить», - сказал волостной старейшина.