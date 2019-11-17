В одном из регионов Эстонии готовятся к метели

Как сообщила волостная управа, в ходе учений будут пользоваться находящимися в повседневном пользовании каналами, в том числе волостным инфотелефоном, который вследствие этого может быть перегружен больше обычного. Во время учений волостная управа продолжит обслуживать людей в обычном режиме, но незначительные задержки не исключаются.

Как отметил волостной старейшина Кальмер Пуусепа, волость Выру сильно пострадала от октябрьского шторма. Волостная управа сейчас изучает возможности всех наших подведомственных учреждений, чтобы обеспечить готовность по всем аспектам», - сказал Пуусепп на волостном собрании на этой неделе.