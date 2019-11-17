Индрек Саар: фальшивые слезы премьер-министра

«Фальшивые слезы премьер-министра», - написал Индрек Саар в Facebook.

«Ратас привел в правительство произносящих полные ненависти речи и теперь жалуется, что наше наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями», - считает Саар.

Премьер-министр Юри Ратас написал сегодня в соцсетях, что в эстонском обществе нет места угрозам, которые ставят под удар чувство безопасности жителей нашей страны.

По мнению Саара, министр внутренних дел (Март Хельме - прим. ред.), подчиняющаяся которому полиция старается разобраться с этой мерзкой ситуацией, пытается создать впечатление, что ничего серьезного нет, просто обычная политтехнология оппозиционного политика.