Вс, 17.11.2019
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Индрек Саар: фальшивые слезы премьер-министра

Индрек Саар.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар прокомментировал реакцию премьер-министр Юри Ратаса (Центристская партия) на случай с угрозой Кае Каллас, передает Postimees.

«Фальшивые слезы премьер-министра», - написал Индрек Саар в Facebook.

«Ратас привел в правительство произносящих полные ненависти речи и теперь жалуется, что наше наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями», - считает Саар.

Премьер-министр Юри Ратас написал сегодня в соцсетях, что в эстонском обществе нет места угрозам, которые ставят под удар чувство безопасности жителей нашей страны.

По мнению Саара, министр внутренних дел (Март Хельме - прим. ред.), подчиняющаяся которому полиция старается разобраться с этой мерзкой ситуацией, пытается создать впечатление, что ничего серьезного нет, просто обычная политтехнология оппозиционного политика.

«Ситуация в правительстве очень шизофреническая», - написал Саар.

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