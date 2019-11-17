Соглашение на переговорах по бюджету ЕС пока не достигнуто

На переговорах по бюджету ЕС на следующий год, срок которых истекает в понедельник, между странами-членами и Европейским парламент сохраняются разногласия, сказали в субботу чиновники.
Переговоры велись до позднего вечера пятницы, когда их прервали, не достигнув соглашения, сообщил Европарламент и добавил, что переговоры продолжатся в понедельник.
Переговоры по бюджету ЕС на 2020 году менее важны по сравнению с бюджетным периодом 2021–2027.
Если стороны не придут к соглашению по многолетнему бюджетному периоду, бюджет на 2020 год станет базой, на основе которой будут составлять бюджеты на последующие годы.
Страны-члены хотят сократить затраты в бюджете на следующий год на 1,5 млрд евро и отложить средства на непредсказуемый хаос вроде Брекзита.
Европарламент хочет увеличить затраты на 2,7 млрд евро, чтобы финансировать новые приоритеты вроде борьбы с изменениями климата.
Еврокомиссия предлагает на 2020 год затраты в размере 168 млрд евро, на два миллиарда больше по сравнению с 2019 годом.
Соглашение должно быть достигнуто к вечеру понедельника, в противном случае еврокомиссия должна будет представить новый проект бюджета.
Это стало бы задачей нового состава еврокомиссии, которым будет руководить экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее планировалось, что команда фон дер Ляйен приступит к работе 1 ноября, но, поскольку европарламент отклонил трех кандидатов в еврокомиссары, это навязало ей долгий процесс поиска и одобрения новых кандидатов.