Вс, 17.11.2019
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Соглашение на переговорах по бюджету ЕС пока не достигнуто

epa07689089 The European Union flag flies in front of the 'Louise Weiss Building', the seat of the European Parliament, in Strasbourg, France, 02 July 2019. EPA/PATRICK SEEGER

ФОТО: PATRICK SEEGER/EPA

На переговорах по бюджету ЕС на следующий год, срок которых истекает в понедельник, между странами-членами и Европейским парламент сохраняются разногласия, сказали в субботу чиновники.

Переговоры велись до позднего вечера пятницы, когда их прервали, не достигнув соглашения, сообщил Европарламент и добавил, что переговоры продолжатся в понедельник.

Переговоры по бюджету ЕС на 2020 году менее важны по сравнению с бюджетным периодом 2021–2027.

Если стороны не придут к соглашению по многолетнему бюджетному периоду, бюджет на 2020 год станет базой, на основе которой будут составлять бюджеты на последующие годы.

Страны-члены хотят сократить затраты в бюджете на следующий год на 1,5 млрд евро и отложить средства на непредсказуемый хаос вроде Брекзита.

Европарламент хочет увеличить затраты на 2,7 млрд евро, чтобы финансировать новые приоритеты вроде борьбы с изменениями климата.

Еврокомиссия предлагает на 2020 год затраты в размере 168 млрд евро, на два миллиарда больше по сравнению с 2019 годом.

Соглашение должно быть достигнуто к вечеру понедельника, в противном случае еврокомиссия должна будет представить новый проект бюджета.

Это стало бы задачей нового состава еврокомиссии, которым будет руководить экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее планировалось, что команда фон дер Ляйен приступит к работе 1 ноября, но, поскольку европарламент отклонил трех кандидатов в еврокомиссары, это навязало ей долгий процесс поиска и одобрения новых кандидатов.

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