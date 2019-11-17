Юри Ратаса обвиняли в содействии Кремлю, а он не потребовал извинений

Премьер-министр Юри Ратас выразил сильное возмущение по поводу высказывания лидера оппозиции на прошлой недели, хотя партнеры по коалиции высказали гораздо более суровые обвинения в его адрес, передает Postimees.
Кая Каллас на прошлой неделе сказала ERR: «Если взглянуть на все, что он совершил в качестве премьер-министра, Юри Ратас на посту премьер-министра продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он смог оставаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии».
В прошлый вторник Ратас написал в соцсетях, что Каллас обвинила его в готовности к государственной измене. «Это по-настоящему серьезная личная нападка, которая требует либо убедительных доказательств, либо публичных извинений», - ответил премьер-министр Кае Каллас.
В феврале Ратас не торопился требовать извинений, когда Март Хельме обвинил Юри Ратаса, Кадри Симсон и Майлис Репс в том, что они является предводителями российской пропаганды в Эстонии. «Какие-то лица на фасадах, как на здании времен неоренессанса, на стенах которого размещены маски. Вот эти маски - Кадри Самсон, Майлис Репс и Юри Ратас. Но на самом деле за этим фасадом находятся русские, и, конечно, нет и речи о том, чтобы они не считались с Путиным, с Россией и с пророссийски настроенными русскими в Эстонии. Это всего лишь игра под дудку Москвы», - сказал Хельме 24 февраля.
Мартин Хельме выразил благодарность за то, что проблемы школы Кохтла-Ярве дошли до СМИ, поскольку теперь люди поймут, как Репс и Ратас продвигают повестку дня Кремля.
Ратас не требовал публичного извинения за обвинения в претворении в жизнь политики Кремля и не просил еще как-либо опровергнуть эти слова. Спустя почти две недели после того, как оба Хельме выступили с изложенными выше обвинениями, Юри Ратас сообщил Кае Каллас, что Центристская партия не желает вступать в коалиционные переговоры с Партией реформ, и в тот же день Ратас позвонил Марту Хельме. Затем начались переговоры о формировании правительства между возглавляемой Ратасом Центристской партией с EKRE, которую возглавляет обвинявший его Хельме, и "Отечеством".