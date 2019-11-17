Юри Ратаса обвиняли в содействии Кремлю, а он не потребовал извинений

Кая Каллас на прошлой неделе сказала ERR: «Если взглянуть на все, что он совершил в качестве премьер-министра, Юри Ратас на посту премьер-министра продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он смог оставаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии».

В прошлый вторник Ратас написал в соцсетях, что Каллас обвинила его в готовности к государственной измене. «Это по-настоящему серьезная личная нападка, которая требует либо убедительных доказательств, либо публичных извинений», - ответил премьер-министр Кае Каллас.

В феврале Ратас не торопился требовать извинений, когда Март Хельме обвинил Юри Ратаса, Кадри Симсон и Майлис Репс в том, что они является предводителями российской пропаганды в Эстонии. «Какие-то лица на фасадах, как на здании времен неоренессанса, на стенах которого размещены маски. Вот эти маски - Кадри Самсон, Майлис Репс и Юри Ратас. Но на самом деле за этим фасадом находятся русские, и, конечно, нет и речи о том, чтобы они не считались с Путиным, с Россией и с пророссийски настроенными русскими в Эстонии. Это всего лишь игра под дудку Москвы», - сказал Хельме 24 февраля.

Мартин Хельме выразил благодарность за то, что проблемы школы Кохтла-Ярве дошли до СМИ, поскольку теперь люди поймут, как Репс и Ратас продвигают повестку дня Кремля.