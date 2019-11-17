В Париже "желтые жилеты" ворвались в фешенебельный универмаг

Ранее участники движения "желтых жилетов" объявили о намерении провести акцию в одном из торговых центров столицы в знак протеста против общества потребления. У универмага Galeries Lafayette собралось большое количество полицейских. Впоследствии они выгнали митингующих из здания.

В столице Франции продолжаются протесты, начавшиеся накануне по случаю годовщины с начала акций "желтых жилетов". В центре города собрались около 200 человек, сообщает информагентство AFP. Протест проходит в целом мирно, до обеда по местному времени были задержаны 20 человек.

16 ноября в акциях "желтых жилетах" по всей Франции, по данным МВД, приняли участие 28 тысяч человек, в том числе 4700 - в Париже. Организаторы сообщили о 39,5 тысячи участниках. При этом в разных городах полиция задержала 254 человек, в том числе 173 - в Париже. Утром 17 ноября под стражей находились еще 155 человек, восемь из которых не достигли совершеннолетнего возраста.