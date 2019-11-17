Руководитель Tallink неожиданно покинул пост

Петер Роозе ранее на этой недели написал в соцсетях, что уходит с поста руководителя сети отелей Tallink, передает Postimees.
«Дорогие коллеги и друзья! Сегодня мой последний рабочий день в Tallink. Было большой радостью работать в течение последних 14 лет со столькими замечательными людьми. У каждого начинания есть конец, и сегодня мой черед двигаться дальше», - написал он.
Роозе лаконично сказал BNS, что пока осматривается и конкретного плана идти куда-то работать у него нет. Однако он останется председателем Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL).