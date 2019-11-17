Вс, 17.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Руководитель Tallink неожиданно покинул пост

Tallink Spa Hotel

ФОТО: Mihkel Maripuu

Петер Роозе ранее на этой недели написал в соцсетях, что уходит с поста руководителя сети отелей Tallink, передает Postimees.

«Дорогие коллеги и друзья! Сегодня мой последний рабочий день в Tallink. Было большой радостью работать в течение последних 14 лет со столькими замечательными людьми. У каждого начинания есть конец, и сегодня мой черед двигаться дальше», - написал он.

Роозе лаконично сказал BNS, что пока осматривается и конкретного плана идти куда-то работать у него нет. Однако он останется председателем Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL).

Петер Роозе.

ФОТО: Küllike Rooväli

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