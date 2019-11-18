Пн, 18.11.2019
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  • Эдгар Гергель: многие посетители вечеринок ищут секс на одну ночь, не задумываясь о ВИЧ

Эдгар Гергель: многие посетители вечеринок ищут секс на одну ночь, не задумываясь о ВИЧ

Эдгар Гергель: "На вечеринках для богатых и знаменитых процветает разврат, ВИЧ никого не пугает".

ФОТО: Screenshot

«ВИЧ вошел в спальни добропорядочных граждан, это больше не болезнь наркоманов, проституток и геев», – об этом говорилось в передаче «Своя правда» на канале ETV+.  

ВИЧ добрался до ВИП-персон и обычных семей, в которых один из партнеров может сходить «налево» и подхватить инфекцию.

Руководитель развлекательного портала Limon.ee Эдгар Гергель, часто посещающий по долгу службы закрытые вечеринки и ВИП-клубы, охарактеризовал нынешние времена и нравы так: «Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Некоторые только ради этого туда и ходят. А когда человек пребывает в состоянии алкогольного опьянения, он не очень-то контролирует свои действия. Маловероятно, что в таких случаях он предохраняется».

Это маргиналы? «Вовсе нет. Такие поведение можно наблюдать и на вечеринках для богатых и знаменитых, и среди обычных людей. Порой даже на закрытых ВИП-вечеринках люди ведут себя более раскрепощенно и развратно, чем на обычных встречах и праздниках».  

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