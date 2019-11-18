Эдгар Гергель: многие посетители вечеринок ищут секс на одну ночь, не задумываясь о ВИЧ

ВИЧ добрался до ВИП-персон и обычных семей, в которых один из партнеров может сходить «налево» и подхватить инфекцию.

Руководитель развлекательного портала Limon.ee Эдгар Гергель, часто посещающий по долгу службы закрытые вечеринки и ВИП-клубы, охарактеризовал нынешние времена и нравы так: «Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Некоторые только ради этого туда и ходят. А когда человек пребывает в состоянии алкогольного опьянения, он не очень-то контролирует свои действия. Маловероятно, что в таких случаях он предохраняется».