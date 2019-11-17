Скандал со смертельной бактерией в эстонской рыбе сказался на продажах

Последний удар сразил одну из самых успешных рыбных компаний Эстонии в пятницу, когда Ветеринарно-продовольственный департамент сообщил, что снова обнаружил на заводе бактерию листериоза. Расследование покажет, опасен ли штамм и что дальше будет с заводом.

Но как все это влияет на ведение бизнеса? Специалист по коммуникациям Selver Риво Вески сказал, что с середины сентября продажи рыбы упали на несколько процентов. Стала хуже продаваться именно сырая рыба, к которой эстонский потребитель стал относится более осторожно. С другой стороны, дело может быть в своеобразии проводимой Selver кампании: на рыбу давно не было скидок. Он отметил, что они не изъяли из ассортимента ничью продукцию, соответствующую требованиям качества.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сказала, что оборот продаж рыбы M.V.Wool в их магазинах немного упал. Однако она не списывает все на связанные с листериозом подозрения, полагая, что это также может быть связано с тем, что цена рыбы за килограмм просто упала по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, означает снижение оборота.

Батс подтвердила, что они продолжают продавать продукцию M.V.Wool, поскольку те являются достойным доверия партнером и регулярно предоставляли официальное подтверждение того, что их продукты безопасны. «Также мы запросили дополнительную информацию в Ветеринарно-продовольственном департаменте (VTA) и там нам не сообщили, что мы не можем продавать их продукция», - объяснила Батс.

Как Selver и Rimi, Coop не прекратил продавать продукцию M.V.Wool, поскольку они получили подтверждение от VTA, что все пребывающие в магазин партии проверены и чисты. «Если VTA придет к другому выводу, то, конечно, прекратим продажу безотлагательно», - сказал специалист по коммуникациям Coop Мартин Мийдо. Значительных изменений в продаже продукции M.V.Wool, по словам Мийдо, не было.