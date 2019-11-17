Галерея: эстонская больница подсвечена сиреневым цветом в честь Международного дня недоношенных детей

В Эстонии ежегодно раньше срока рождается около 800 младенцев. Если раньше шансы недоношенных младенцев выжить были не слишком высокими, то в настоящее время эстонская медицина может гордиться самым низким уровнем смертности в Европе среди преждевременно родившихся, передает Rus.ERR.
"Показатели очень хорошие, сейчас выживаемость этих детей где-то 92%. Это очень здорово. Но проблема, конечно, в том, что когда эти детки выживают, они нуждаются в специализированной помощи", - добавляет педиатр Адик Левин.
В честь Международного дня недоношенных детей, который отмечается сегодня, 17 ноября, 40 учреждений по всей Эстонии будут подсвечены сиреневым цветом, в том числе и Восточно-Таллинская центральная больница.