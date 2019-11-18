Криштиану Роналду рассказал о своей нелюбви к заменам

«В последние три недели я был не до конца готов. Не было никакого конфликта, но вы знаете, что я не люблю, когда меня меняют.

Я пытался помочь «Ювентусу», даже играя с травмой и покидая поле раньше из-за замены. Никому не нравится это, но я все понимаю, что это из-за того, что я не был до конца готов. В этих двух матчах я тоже был не на 100% готов.

Когда необходимо жертвовать собой, я готов делать это, потому что командам нужно играть много матчей. На «Ювентус» в Серии А давит «Интер», и мы знаем, что если не победим в одной или двух играх, то выпадем из гонки за титул.