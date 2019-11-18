Наводнение в Венеции стало сильнейшим за 148 лет

По данным мэрии Венеции, ущерб от сильнейшего за последние 148 лет наводнения, составил один миллиард евро. ЕС и Россия предложили городу помощь в преодолении последствий бедствия, пишет DW.com.
Разрушительное наводнение в Венеции, продолжающееся уже несколько дней, было признано самым сильным за последние 148 лет. В воскресенье, 17 ноября, вода в городе поднялась до 150 сантиметров над уровнем моря, превысив в течение недели уже в четвертый раз отметку в 140 сантиметров. Как сообщает информагентство Reuters, это первый подобный случай с начала ведения наблюдений за изменением уровня воды в Венеции в 1872 году.
По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, в результате очередного повышения уровня воды в воскресенье итальянский город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался затопленным на 70 процентов. Площадь Святого Марка, как самая низкая точка города, была перекрыта по соображениям безопасности, многие музеи - закрыты. Общественный транспорт также ходил с сильными ограничениями.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, Бруньяро призвал горожан проявлять максимальную осторожность, указав, однако, что ситуация находится под контролем. Венецианцы не позволят себя сломать и становятся на колени только во время молитвы, заявил при этом градоначальник.
Во вторник из-за сильного ветра вода в Венеции поднялась до уровня 187 сантиметров, почти достигнув рекордной отметки 1966 года в 194 сантиметра. По данным агентства dpa, при этом пострадала каждая вторая церковь в городе.
Общий ущерб от стихийного бедствия, по оценкам местных властей, уже составил около одного миллиарда евро. По словам Бруньяро, многие страны, в том числе члены Евросоюза и Россия, уже предложили Венеции помощь в преодолении последствий наводнения. Теперь чиновник планирует создать в городе международный центр изучения изменения климата, который занимался бы, кроме прочего, проблемами загрязнения воды. "Я хочу обратиться к ученым с убедительным призывом: приезжайте сюда", - заявил Бруньяро.