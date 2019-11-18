Наводнение в Венеции стало сильнейшим за 148 лет

Учитывая сложившиеся обстоятельства, Бруньяро призвал горожан проявлять максимальную осторожность, указав, однако, что ситуация находится под контролем. Венецианцы не позволят себя сломать и становятся на колени только во время молитвы, заявил при этом градоначальник.

Во вторник из-за сильного ветра вода в Венеции поднялась до уровня 187 сантиметров, почти достигнув рекордной отметки 1966 года в 194 сантиметра. По данным агентства dpa, при этом пострадала каждая вторая церковь в городе.

Общий ущерб от стихийного бедствия, по оценкам местных властей, уже составил около одного миллиарда евро. По словам Бруньяро, многие страны, в том числе члены Евросоюза и Россия, уже предложили Венеции помощь в преодолении последствий наводнения. Теперь чиновник планирует создать в городе международный центр изучения изменения климата, который занимался бы, кроме прочего, проблемами загрязнения воды. "Я хочу обратиться к ученым с убедительным призывом: приезжайте сюда", - заявил Бруньяро.