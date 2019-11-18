Павел Мамаев вернулся после заключения в большой футбол

Мамаев заявил, что счастлив вернуться на поле, и поблагодарил болельщиков обеих команд за поддержку. «Очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо», — отметил он.