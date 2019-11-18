Пн, 18.11.2019
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Павел Мамаев вернулся после заключения в большой футбол

Павел Мамаев с футболкой "Ростова"

ФОТО: Semyon Sergeyev/Semyon Sergeyev/TASS

Вернувшийся в футбол после отбытия наказания в колонии Павел Мамаев провел деюбтный матч за "Ростов" в товарищеской встрече с "Краснодаром" (1:2).

Полузащитник Павел Мамаев вышел в стартовом составе гостей. На 53-й минуте его заменил Данила Прошляков.

Мамаеву, который ранее выступал за краснодарский клуб, после замены аплодировали болельщики обеих команд.

Мамаев заявил, что счастлив вернуться на поле, и поблагодарил болельщиков обеих команд за поддержку. «Очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо», — отметил он.

17 сентября 31-летний хавбек был выпущен на свободу из колонии. 28 сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом» на два года.

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