Павел Мамаев вернулся после заключения в большой футбол

Вернувшийся в футбол после отбытия наказания в колонии Павел Мамаев провел деюбтный матч за "Ростов" в товарищеской встрече с "Краснодаром" (1:2).
Полузащитник Павел Мамаев вышел в стартовом составе гостей. На 53-й минуте его заменил Данила Прошляков.
Мамаеву, который ранее выступал за краснодарский клуб, после замены аплодировали болельщики обеих команд.
Мамаев заявил, что счастлив вернуться на поле, и поблагодарил болельщиков обеих команд за поддержку. «Очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо», — отметил он.
17 сентября 31-летний хавбек был выпущен на свободу из колонии. 28 сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом» на два года.