Пн, 18.11.2019
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  • Грек, ставший сенсацией, победил на элитном итоговом турнире года

Грек, ставший сенсацией, победил на элитном итоговом турнире года

Стефанос Циципас

ФОТО: TONY O'BRIEN/Action Images via Reuters/Scanpix

В финале итогового турнира ATP 21-летний грек Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима – 6:7, 6:2, 7:6, передает Sports.ru.

Это четвертый и крупнейший титул в карьере грека. Ранее он никогда не побеждал на уровне выше ATP 250. 21-летний грек в финале в третий раз в карьере обыграл австрийца Доминика Тима (6:7, 6:2, 7:6).

Циципас стал самым молодым победителем итогового турнира с 2001 года, когда чемпионом был 20-летний Ллейтон Хьюитт. В этом году грек дебютировал на ATP Finals.

Этот финал стал первым после 2005 года, в котором победитель первого сета не выиграл титул, а исход встречи решился на тай-брейке решающего сета.

Тогда Давид Налбандян в матче против Роджера Федерера, продлившемся 4 часа 33 минуты, отыгрался со счета 0:2 по партиям.

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