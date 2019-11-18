Сенсационный грек победил на элитном итоговом турнире года

Это четвертый и крупнейший титул в карьере грека. Ранее он никогда не побеждал на уровне выше ATP 250.

21-летний грек в финале в третий раз в карьере обыграл австрийца Доминика Тима (6:7, 6:2, 7:6).

Циципас стал самым молодым победителем итогового турнира с 2001 года, когда чемпионом был 20-летний Ллейтон Хьюитт. В этом году грек дебютировал на ATP Finals.

Этот финал стал первым после 2005 года, в котором победитель первого сета не выиграл титул, а исход встречи решился на тай-брейке решающего сета.