Португалия вышла на Евро-2020, сборная Украины продлила рекордную беспроигрышную серию

Благодаря этой победе португальцы гарантировали себе 2-е место в группе В. Сборная Сербии могла обойти команду Фернанду Сантуша, если бы португальцы потеряли очки в матче с Люксембургом, а сербы бы выиграли у Украины. Сербия сыграла с Украиной вничью (2:2). Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в отборочном турнире. Он забил 11 мячей в 7 играх. Всего на счету португальца 99 мячей за сборную страны, до рекорда иранца осталось всего 11 мячей,