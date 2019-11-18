Португалия вышла на Евро-2020, сборная Украины продлила рекордную беспроигрышную серию

Сборные Португалии и Турции завоевали путевки на чемпионат Европы, заняв в своих отборочных группах вторые места.
Сборная Португалии выиграла у Люксембурга (2:0) в заключительном туре отборочного раунда Евро-2020.
Благодаря этой победе португальцы гарантировали себе 2-е место в группе В. Сборная Сербии могла обойти команду Фернанду Сантуша, если бы португальцы потеряли очки в матче с Люксембургом, а сербы бы выиграли у Украины. Сербия сыграла с Украиной вничью (2:2). Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в отборочном турнире. Он забил 11 мячей в 7 играх. Всего на счету португальца 99 мячей за сборную страны, до рекорда иранца осталось всего 11 мячей,
Ничья Сербии и Украины (2:2) позволила команде Андрея Шевченко пройти отборочный этап без поражений. В отборе к Евро Украина одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, а с учетом товарищеских встреч беспроигрышная серия Украины составляет 11 матчей.
Англичане крупно победили Косово (4:0) и обогнали Бельгию в неофициальном зачете самых результативных команд квалификационного турнира. На счету Англии - 37 мячей, сборная Бельгии провела 34 и имеет один матч в запасе. Средняя результативность англичан в квалификации Евро-2020 - почти четыре гола за игру.
В группе Н прямую путевку на Евро завоевала Турция, победившая 2:0 Андорру, в стыковые матчи отправится Исландия, переигравшая 2:1 Молдавию.
Вышедшая на Евро Чехия уступила 0:1 Болгарии, а Франция победила 2:0 Албанию.