Пн, 18.11.2019
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В ближайшие недели брошенные автомобили будут бесплатно увозить на свалку

Брошенный автомобиль.

ФОТО: Mupo

С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и фирма Kuusakoski будут бесплатно собирать брошенные автомобили по всей стране, пишет Rus.ERR.

Министерство окружающей среды призывает автовладельцев заняться своими автомобилями и сдать их на утилизацию.

Брошенные в садах, лесах и на улицах города автомобили не только портят пейзаж, но и представляют угрозу для экологии.

Дополнительную информацию можно получить по номеру Союза автосвалок Эстонии 5188213, а также по бесплатному короткому номеру Kuusakoski 13660.

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