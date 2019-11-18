В ближайшие недели брошенные автомобили будут бесплатно увозить на свалку

С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и фирма Kuusakoski будут бесплатно собирать брошенные автомобили по всей стране, пишет Rus.ERR.
Министерство окружающей среды призывает автовладельцев заняться своими автомобилями и сдать их на утилизацию.
Брошенные в садах, лесах и на улицах города автомобили не только портят пейзаж, но и представляют угрозу для экологии.
Дополнительную информацию можно получить по номеру Союза автосвалок Эстонии 5188213, а также по бесплатному короткому номеру Kuusakoski 13660.