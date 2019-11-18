Эстонский специалист Алар Варрак уволен с поста главного тренера российского "Урала"

Алар Варрак покинул пост главного тренера клуба российской баскетбольной Суперлиги "Урал". Новым главным тренером екатеринбуржцев стал Михаил Карпенко, работавший и в Эстонии с клубом "Валга/Валка".
"Можно говорить что угодно, но факт остается фактом — в таблице у нас одна победа и пять поражений. В любом случае ответственность за результат несет только главный тренер. Это спорт, и разрыв контракта — часть работы. Говорят: «Как только ты подписал контракт — будь готов к увольнению». Если нет результата, то меняют игроков или тренеров.
Могу сказать с уверенностью, что в команде нет катастрофы, нет глубочайшего кризиса, нужно исправить небольшие детали, подправить определенные нюансы. В комплексе они дадут результат. На старте сезона были нюансы календаря: мы сыграли почти все игры с командами-лидерами, которые превосходят нас по ростеру и бюджету, за исключением ЦСКА-2, но это ни в коем случае не оправдание. Сейчас расписание будет проще и положение в таблице должно стабилизироваться.
Я знаю Михаила Карпенко, он имеет большой опыт. Клуб получил отличного тренера, я уверен, что все будет в порядке," - сказал Baррак в интервью клубному сайту "Урала".