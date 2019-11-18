Президент Керсти Кальюлайд встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник обсудит в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящий в начале декабря в Лондоне саммит североатлантического альянса, а также вопросы безопасности в регионе, сообщает Rus.ERR.
На саммите лидеров стран НАТО, который пройдет в столице Британии с 3 по 4 декабря, Эстония намерена получить четкий сигнал о единстве и солидарности альянса.
Для Эстонии важно продолжать выполнять то, что было согласовано на предыдущих саммитах - это означает обновление планов обороны и вопросов противовоздушной обороны, добавили в пресс-службе.
В ходе рабочего визита в Брюссель Керсти Кальюлайд также встретится с премьер-министром Бельгии Софи Уилмес, новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Во вторник президент Кальюлайд выступит на всемирном форуме Fortune в Париже.