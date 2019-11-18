Президент Керсти Кальюлайд встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

На саммите лидеров стран НАТО, который пройдет в столице Британии с 3 по 4 декабря, Эстония намерена получить четкий сигнал о единстве и солидарности альянса.

Для Эстонии важно продолжать выполнять то, что было согласовано на предыдущих саммитах - это означает обновление планов обороны и вопросов противовоздушной обороны, добавили в пресс-службе.

В ходе рабочего визита в Брюссель Керсти Кальюлайд также встретится с премьер-министром Бельгии Софи Уилмес, новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.