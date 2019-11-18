Как спастись от МУДОД, или Может ли русский язык быть неимперским?

Это лишний раз доказало, что профессор был прав. Сегодняшний русский язык, внедряемый официозом и пропагандой, действительно ужасен. Поскольку от естественного, живого языка, свойственного нормальной стране, он отклонился очень далеко. Например, вы знаете, что сегодня в России нет никаких городов и сел? Их заменил бюрократический сленг – теперь они называются «муниципальными образованиями» и «сельскими поселениями». А некоторые российские аббревиатуры звучат более дико, чем даже советские. МУДОД – это не ругательство, а Муниципальное Учреждение Дополнительного Образования Детей. Бедные дети…

Конечно, язык отражает свою эпоху. И поэтому сегодняшний русский язык – это язык не «Пушкина и Достоевского», но «вечерних м*дозвонов» (по определению БГ) Киселева и Соловьева, а также истеричных ток-шоу. И эта чиновничье-пропагандистская деформация языка пытается выдать себя за русский язык в целом.

Человек может любить русскую культуру и язык, но если он критично относится к кремлевской политике, его называют «русофобом».

Президент Путин ругает «пещерных русофобов», но фактически сам загоняет русское мышление и язык в старую имперскую пещеру, из которой 30 лет назад, казалось бы, выбрались. А теперь вновь – «все вокруг враги».

Кстати, пропагандистское словечко «русофоб» чаще всего не имеет никакого отношения к реальной «враждебности к русским». Человек может любить русскую культуру и язык, но если он критично относится к кремлевской политике, его называют «русофобом». Так что это просто современная замена старого пропагандистского термина «антисоветчик». Сегодня ругать «антисоветчиков» было бы как-то старомодно…

Да, исторически русский язык был языком империи, но в этом особой беды нет – в конце концов, латынь в Европе тоже много веков была имперским языком. Проблема возникает, когда язык пытаются сделать инструментом «возрождения империи». Именно тогда он претерпевает агрессивную, пропагандистскую и бюрократическую деформацию. Язык нацистской Германии также имел мало общего с «языком Гёте и Шиллера».

А империю в России возрождают в полный рост! Сегодня в этой стране людей сажают за «экстремизм» всего лишь из-за того, что они вспоминают некоторые исторические лозунги. А судебные «эксперты», замечательно владеющие «клоачным» языком, совершенно потерялись в истории. Вот пример «экспертизы»: «В наклейке с надписью «Долой самодержавие и престолонаследие»… имеется призыв к насильственному свержению существующей государственной власти».