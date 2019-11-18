В Таллинне появится новая автобусная линия №62: она свяжет Ыйсмяэ и Мустамяэ

С 1 декабря в Таллинне появится новая автобусная линия №62, которая соединит столичные районы Хааберсти и Мустамяэ.
Новый автобус будет ходить по маршруту «Вяйке-Ыйсмяэ - Мяэкюла», сообщили Rus.ERR в Департаменте транспорта.
Линия будет ежедневной и на пути следования запланированы следующие остановки: «Парковка Вяйке-Ыйсмяэ», «Вяйке-Ыйсмяэ», «Ярвеотса-теэ», «Ярвекалда», «Паэмурру», «Мооналао», «Котермаа», «Ярвекалда», «Ярвеотса-теэ», «Вяйке-Ыйсмяэ» и «Парковка Вяйке-Ыйсмяэ».
Маршрут автобуса линии №62 пройдет по Ыйсмяэ-теэ, Палдискому шоссе, улицам Мяэкюла, Мооналао, Котермаа и Астангу.
Также с 1 декабря будет продлен маршрут автобуса номер 61 (Астангу - Ярвеская больница) через улицы Астангу и Тагала до Палдиского шоссе с новой конечной остановкой на улице Котермаа.