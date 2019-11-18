Угрожавший Каллас распространяет с фейкового аккаунта только новости об EKRE

На прошлой в водовороте политических событий в почтовый ящик председателя Партии реформ Каи Каллас поступило письмо с жесткими угрозами. На выходных Postimees выяснил, что угрозы Кае Каллас писали с фейкового аккаунта некоего Калле Тамма Вахура. Неясно кто именно скрывается за этим именем, но его политические предпочтения считываются очень хорошо, пишет Postimees.
И хотя полиция только начала выяснять обстоятельства и реального собственника аккаунта, говорится, что никакой реальной угрозы для жизни и здоровья Каи Каллас нет. По словам руководителя таллиннского Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, после установления личности будет принято решение, станут ли виновным деянием заниматься дальше, или нет. «В то же время хотелось бы подчеркнуть, что полиция воспринимает информацию об угрозах всерьез и о таких случаях нам нужно сообщать всегда», - добавил Саарнийт.
Из имеющихся в распоряжении редакции скриншотов сообщений с угрозами можно вычитать, что скоро в Эстонии начнут происходить такие вещи, которых никогда прежде не было, и в списке изнасилований Каллас занимает приоритетное место, а фото того, что сделают распространят повсюду: «Ты, хилая, получишь то, что заслужила, и это сделают 20-30 уголовников. Раз ты уничтожаешь правовое государство, то мы готовы подкараулить и уничтожить тебя во дворе твоего дома». Все это Кае Каллас пришлось прочитать во вторник вечером. После получения угроз Каллас обратилась в полицию.
После вопросов он начал заметать следы
Понятно, что аккаунт угрожавшего не является настоящим, и был создан именно для того, чтобы анонимно высказываться в социальных сетях. Например, в качестве одного из фото профиля был использован снимок президента Академии наук Латвии Ояра Спаритиса. И хотя неизвестно, кто скрывается под именем Калле Тамм Вахур, распространяемые им фотографии и информация не вызывают сомнений в том, какие политические взгляды он разделяет. Собственник аккаунта представляет себя так: «Человек без чести и достоинства – это огонь, который горит в аду. СВОБОДУ НАРОДУ ЭСТОНИИ. EKRE». Однако ссылки на EKRE исчезли тут же, как только Postimees попросил собственника аккаунта прокомментировать его угрозы. Также было изменено место жительства, которое до того извещало, что человек находится в Швеции. В воскресенье вечером изменилась и фотография профиля.
На своей странице он делится только статьями Uued Uudised (официальный канал новостей EKRE), и политическими заявлениями этой партии. Большая часть друзей также является политиками EKRE, в том числе советник министра сельской жизни Майдо Райо и спикер парламента Хенн Пыллуаас. Кроме того, Калле Тамм Вахур является постоянным комментатором статей Uued Uudised, который в своих высказываниях на грубом тюремном жаргоне отпускает реплики в адрес колумнистов и политиков Партии реформ. Например, он посоветовал колумнисту Ахто Лобьякасу «трахать себе подобных».
Самое руководство EKRE считает историю с угрозами Каллас попыткой отвлечь внимание от других тем, и высмеивает отправленные ей сообщения. Точнее, руководители партии Март и Мартин Хельме имели ввиду высказывания Каллас о Юри Ратасе, когда она назвала премьер-министра предателем родины. «И когда для нее это стало выходить боком, она попыталась отвлечь от этого вниманием историей о том, как она получили жестокие угрозы убийством», - сказал Мартин Хельме в передаче «Поговорим о деле» радиостанции TRE.
Премьер-министр угрозы осудил
Кая Каллас объяснила, что решила предать случившееся огласке, поскольку подобные письма получили и другие государственные чиновники-женщины: «Я слышала, что такие же оскорбительные письма и угрозы в последнее время получают многие другие государственные чиновники [женского пола], поскольку они просто делают свою работу. Это ненормально, и с этим нельзя мириться. Я хочу ободрить всех все же обратиться в полицию, поскольку это не должно стать частью нашей повседневной жизни, которая якобы входит в зарплату, какую бы работу ты не выполняла или за какие бы убеждения не стояла».
Премьер-министр Юри Ратас занял сторону Каи Каллас и выступил с заявлением в ее поддержку, в котором сказал, что в эстонском обществе нет места таким жестоким угрозам: «В эстонском обществе нет никакого места для таких жестоких угроз, которые ставят под серьезный удар чувство защищенности человека. Я благодарю работников Департамента полиции и погранохраны за быструю реакцию, в результате которой было выяснено, что реальной опасности в связи с отправленными Кае Каллас угрозами, к счастью, нет. Я убежден, что полиция на полном серьезе воспринимает всерьез угрозу для жизни каждого человека, чтобы обеспечить всему нашему обществу безопасность и выяснить, мотивы и авторов таких дел».
В январе этого года Postimees писал о фабрике троллей EKRE. А именно десятках деятелей с вымышленными именами, которые выражают свое мнение в комментариях социальных сетей, два из которых даже получили возможность опубликовать свои мнения в газете Eesti Päevaleht. Входящий в правление молодежной организации партии «Синие пробуждение» Руубен Каалеп признал, что умышленно занимается троллингом под ложными именами в соцсетях. Председатель партии Март Хельме проблемы в этом не видит.