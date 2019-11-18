Угрожавший Каллас распространяет с фейкового аккаунта только новости об EKRE

И хотя полиция только начала выяснять обстоятельства и реального собственника аккаунта, говорится, что никакой реальной угрозы для жизни и здоровья Каи Каллас нет. По словам руководителя таллиннского Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, после установления личности будет принято решение, станут ли виновным деянием заниматься дальше, или нет. «В то же время хотелось бы подчеркнуть, что полиция воспринимает информацию об угрозах всерьез и о таких случаях нам нужно сообщать всегда», - добавил Саарнийт.

Из имеющихся в распоряжении редакции скриншотов сообщений с угрозами можно вычитать, что скоро в Эстонии начнут происходить такие вещи, которых никогда прежде не было, и в списке изнасилований Каллас занимает приоритетное место, а фото того, что сделают распространят повсюду: «Ты, хилая, получишь то, что заслужила, и это сделают 20-30 уголовников. Раз ты уничтожаешь правовое государство, то мы готовы подкараулить и уничтожить тебя во дворе твоего дома». Все это Кае Каллас пришлось прочитать во вторник вечером. После получения угроз Каллас обратилась в полицию.

После вопросов он начал заметать следы

Понятно, что аккаунт угрожавшего не является настоящим, и был создан именно для того, чтобы анонимно высказываться в социальных сетях. Например, в качестве одного из фото профиля был использован снимок президента Академии наук Латвии Ояра Спаритиса. И хотя неизвестно, кто скрывается под именем Калле Тамм Вахур, распространяемые им фотографии и информация не вызывают сомнений в том, какие политические взгляды он разделяет. Собственник аккаунта представляет себя так: «Человек без чести и достоинства – это огонь, который горит в аду. СВОБОДУ НАРОДУ ЭСТОНИИ. EKRE». Однако ссылки на EKRE исчезли тут же, как только Postimees попросил собственника аккаунта прокомментировать его угрозы. Также было изменено место жительства, которое до того извещало, что человек находится в Швеции. В воскресенье вечером изменилась и фотография профиля.

На своей странице он делится только статьями Uued Uudised (официальный канал новостей EKRE), и политическими заявлениями этой партии. Большая часть друзей также является политиками EKRE, в том числе советник министра сельской жизни Майдо Райо и спикер парламента Хенн Пыллуаас. Кроме того, Калле Тамм Вахур является постоянным комментатором статей Uued Uudised, который в своих высказываниях на грубом тюремном жаргоне отпускает реплики в адрес колумнистов и политиков Партии реформ. Например, он посоветовал колумнисту Ахто Лобьякасу «трахать себе подобных».