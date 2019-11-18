"Барселона" хочет продлить контракт с Месси и перехватить защитника у "Реала"

«Переговоры уже ведутся. Я не знаю, появятся ли новости в ближайшее время, поскольку решение зависит от игрока и его окружения. Но клуб рассчитывает, что вопрос будет закрыт как можно скорее. О сроке контракта будет известно после того, как все решится, но я настроен позитивно», – сказал Абидаль.

Также Абидаль рассказал о работе над соглашением хавбека Анссумане Фати.

«Мы также обсуждаем контракт с его окружением. Он молодой футболист, которого мы должны защищать. Мы должны все обсудить с его семьей и агентом», – сообщил Абидаль.

Милан Шкриньяр привлек внимание двух испанских клубов – «Барселоны» и «Реала».

В контракте игрока нет суммы отступных после того, как словак подписал новый контракт с миланцами.

Ранее «Интер» отказывался продать Шкриньяра за 60 миллионов евро.

«Интер» может получить предложение по футболисту уже в январе, но, скорее всего, это случится в летнее трансферное окно.