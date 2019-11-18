"Барселона" хочет продлить контракт с Месси и перехватить защитника у "Реала"

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта.
«Переговоры уже ведутся. Я не знаю, появятся ли новости в ближайшее время, поскольку решение зависит от игрока и его окружения. Но клуб рассчитывает, что вопрос будет закрыт как можно скорее. О сроке контракта будет известно после того, как все решится, но я настроен позитивно», – сказал Абидаль.
Также Абидаль рассказал о работе над соглашением хавбека Анссумане Фати.
«Мы также обсуждаем контракт с его окружением. Он молодой футболист, которого мы должны защищать. Мы должны все обсудить с его семьей и агентом», – сообщил Абидаль.
Милан Шкриньяр привлек внимание двух испанских клубов – «Барселоны» и «Реала».
В контракте игрока нет суммы отступных после того, как словак подписал новый контракт с миланцами.
Ранее «Интер» отказывался продать Шкриньяра за 60 миллионов евро.
«Интер» может получить предложение по футболисту уже в январе, но, скорее всего, это случится в летнее трансферное окно.
В этом сезоне на сче