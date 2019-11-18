Лембит, которого двое суток искали и на земле, и с воздуха, найден живым

В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение о том, что рано утром того же дня проживающий в поселке Табивере мужчина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Его мобильный телефон был выключен, а у родных не было информации, куда он отправился. У мужчины имеются проблемы со здоровьем.

Тартумааский участковый Алик Сяде сказал, что и сегодня утром команда поиска прочесывала на внедорожниках, пешком, при помощи дронов и поисковых собак разные уголки вокруг деревни Вольди: «Продолжавшиеся несколько дней поиски сегодня к полудню принесли положительный результат, когда один из членов поисковой команды, управляя дроном, заметил лежащего на земле человека. Мы тут же отправились туда на внедорожниках и с радостью констатировали, что несмотря на холодные ночи и пройденные километры пожилой человек жив. Вопреки своему состоянию он тут же бросился благодарить людей, которые его нашли».