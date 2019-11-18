Полиция просит помощи в поисках 84-летнего мужчины

Вчера вечером в полицию поступило сообщение, что рано утром того же дня проживающий в поселке Табивере мужчина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Его мобильный телефон был выключен, а у родных не было информации, куда он отправился. У мужчины имеются проблемы со здоровьем.

Полиция пообщалась с местными жителями, от которых узнала, что около 13.00 проезжавшего на велосипеде мужчину видели в районе деревни Вольди. Несмотря на развернутую поисковую операцию, полиции пока не удалось найти Лембита.

В день исчезновения Лембит был одет в серую куртку, темные штаны и шапку темного цвета. Рост мужчины около 172 см, он худощавого телосложения.